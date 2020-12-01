Роскосмос оценил значимость прилунения китайского зонда

01.12.2020, 21:14, Новости дня

Госкорпорация «Роскосмос» поздравила Китай с высадкой на Луне зонда «Чанъэ-5», отправленного на спутник Земли для сбора образцов грунта. Прилунение зонда является историческим событием, сказал замгендиректора корпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«Для космической программы КНР это событие безусловно является историческим – впервые в истории космических исследований страны специалисты КНКУ (Китайского национального космического управления) выполнили посадку автоматической возвращаемой станции на Луну, основной задачей которой является доставка на Землю лунного грунта», – передает ТАСС слова представителя Роскосмоса.

Он выразил надежду на успешную доставку грунта с поверхности Луны. Также Савельев отметил, что исследование Луны является приоритетом всех стран, занимающихся освоением космоса, а РФ и Китай находятся в постоянном диалоге по вопросу развития лунных программ.

Ранее Китай сообщил об успешной посадке зонда «Чанъэ-5» на Луне. Аппарат приземлился к северу от пика Рюмкера в районе крупнейшего лунного моря – Океана Бурь – на северо-западе видимой части Луны, в которой, геологический возраст поверхности составляет несколько миллиардов лет.

Напомним, 23 ноября с космодрома Вэньчан на острове Хайнань стартовала китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым зондом «Чанъэ-5», который должен доставить на Землю образцы лунного грунта.