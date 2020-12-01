Эксперт объяснил возникшие у космонавта-новичка проблемы с нижним бельем

01.12.2020, 20:20, Новости дня

«На «Союзе» вместе с космонавтом не отправляют все необходимое для жизни на станции. Например, запасы нижнего белья туда доставляют грузовые корабли, которые запускаются по определенному графику», – сказал газете ВЗГЛЯД космонавт Сергей Волков, комментируя заявление российского космонавта Сергея Кудь-Сверчкова о нехватке комплектов нижнего белья на МКС.

«Место на корабле «Союз» ограничено, каждый килограмм груза – очень дорогой, поэтому обычно вместе с космонавтом на МКС отправляется научная аппаратура. Остальные же вещи, например, нижнее белье, туда доставляют грузовые корабли, которые запускаются по определенному графику» – рассказал ведущий специалист отряда космонавтов ЦПК им. Гагарина Сергей Волков.

Космонавт призвал не связывать нехватку белья на МКС с пандемией – все запуски в этом году Роскомос проводил по плану. Почему космические грузовики вовремя не доставили на МКС достаточный запас белья, Волков судить не берется. «Может быть, там решили дополнительное оборудование срочно отправить или еще что-то важное, и белье не поместилось. Видимо, решили, что белье можно и потом закинуть. В любом случае, вопрос к целой структуре, которая этим занимается», – сказал Волков.

Космонавт уверен – следующий грузовой корабль обязательно восполнит все запасы нужных космонавтам бытовых предметов. «В целом, нехватка белья не могла стать большой проблемой, ведь на станции обычно есть запас комплектов, которые остаются от предыдущих экипажей», – добавил он. Собеседник также отметил, что все комплекты белья, которые выдаются космонавтам и астронавтам на МКС, именные. Но от прежних экипажей иногда остаются чужие, неиспользованные комплекты. Однако, космонавт сам не может использовать их без разрешения с Земли.

Ранее космонавт Сергей Кудь-Сверчков сообщил, что на МКС ему не хватает комплектов нижнего белья «Камелия-С» – российского специализированного производителя одежды для космонавтов. «Я проверил свое белье «Камелия-С», у меня есть пять-шесть наборов, я думаю, этого будет достаточно на три-четыре недели. Нет ли каких-то других наборов, которые я мог бы использовать?» – спросил космонавт в ходе сеанса связи с Центром управления полетами, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию НАСА. Сотрудник центра отметил Кудь-Сверчкову, что передаст запрос специалистам.

Как писала ранее «Популярная механика», космонавтам на орбитальных станциях приходится по нескольку дней носить одну и ту же одежду. Главное – сильно «не пачкаться». В целях гигиены обитатели ОКС обтираются влажными полотенцами, пропитанными водой или дезинфицирующим раствором, в голову втирают специальный шампунь, который не требует смывания. Чтобы космонавты меньше потели, в жилых отсеках предусмотрен определенный режим температур, обеспечивающий малое потоотделение, благодаря чему одежда в космосе носится дольше, чем на Земле.

Напомним, Сергей Кудь-Сверчков отправился на МКС 14 октября на корабле «Союз МС-17» вместе с другим российским космонавтом Сергеем Рыжиковым и американкой Кэтлин Рубинс. Для Кудь-Сверчкова это первый полет на орбиту. Экипаж по планам пробудет на станции до 9 апреля 2021 года.

В состав комплекта нижнего белья «Камелия-С» входят фуфайка с короткими рукавами, трусы и носки. Космонавты могут использовать их не только в качестве повседневного белья, но и как одежду для спортивных тренировок, уточняет ФАН.

Напомним, в середине октября на МКС была серия неполадок. Вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ», задымился пылесос и сломался туалет, на починку которого потребовался день. Также в модуле «Звезда» были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Российский космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая.