 

На Украине депутаты спели гимн Венгрии во время присяги

01.12.2020, 18:14, Новости дня

Депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области Украины исполнили гимн Венгрии во время принесения присяги, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Исполнение венгерского гимна было инициировано председателем общины, СБУ начала проверку инцидента, говорится на сайте ведомства.

Напомним, ранее в Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД.

Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев в свою очередь обвинил Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В ноябре страны договорились перевернуть страницу в двухсторонних отношениях.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Боярский отреагировал на победу «Зенита» в Кубке России

01.08 / «Чернобыль» признан лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино

25.08 / Пожар в Краснодарском крае повредил рощи с реликтовыми деревьями

08.09 / Десятки школ по всей Великобритании сообщают о вспышках коронавируса

06.07 / В Москве умерли 24 человека с коронавирусом

01.09 / «Торг с Москвой или удар по имиджу НАТО» — эксперт объяснил, что стоит за сообщениями о шпионаже французского офицера в пользу России

17.08 / Коронавирусом в мире заразилось более 21,5 млн человек

03.09 / МИД прокомментировал блокировку российских аккаунтов в Facebook и Twitter

17.07 / Некоторые больницы в Калифорнии переполнены больными с коронавирусом

30.07 / Смартфон IPhone 12 Pro Max могут оснастить рекордно ёмким аккумулятором

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска