Мадонна показала домашнее видео с участием шестерых детей и молодого бойфренда

01.12.2020, 18:10, Новости дня

62-летняя американская певица Мадонна 30 ноября в Instagram опубликовала видео, на котором запечатлена в компании своих шестерых детей во время праздничной фотосессии.

После того, как фотограф сделал несколько кадров, дети отошли от Мадонны, а она принялась позировать на руках у своего бойфренда – 27-летнего артиста ее балета Ахламалика Уильямса.

“Потрясающие воспоминания”, – подписала ролик артистка.

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Публикация от Madonna (@madonna)

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган. 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.

У Мадонны четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер. Все они родились в Малави. Дэвида Банду певица усыновила в 2008 году, Мерси Джеймс – в 2009-м, близняшек Стеллу и Эстер – в 2017-м. Также у певицы есть родные дети: сын Рокко (2000) от британского режиссера Гая Ричи и дочь Лурдес (1996) от американского фитнес-тренера Карлоса Леона.

Сейчас певица состоит в отношениях с Уильямсом – об их романе впервые стало известно в конце 2019 года.