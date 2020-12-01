 

В Индии начались клинические испытания российской вакцины «Спутник V»

01.12.2020, 16:26, Новости дня

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy’s Laboratories Ltd начали вторую и третью фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба фармацевтической компании.

«В Индии после получения необходимого разрешения Центральной лаборатории по лекарственным средствам начались клинические испытания второй и третьей фазы вакцины «Спутник V». Это будет рандомизированное контролируемое исследование, которое будет включать исследование безопасности и иммуногенности», – передает сообщение ТАСС. Испытания проводит компания JSS Medical Research.

Напомним, РФ заключила договоры о передаче технологии производства вакцины «Спутник V» с Индией и Южной Кореей.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущий индийский производитель препаратов Hetero договорились о производстве в Индии более 100 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно.



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