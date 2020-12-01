Конституционный Суд Украины хочет возобновить заседания. Он полноценно не собирался почти месяц

01.12.2020, 16:22, Новости дня

Конституционный Суд Украины планирует провести заседания 8 – 10 декабря. Об этом говорится в проекте повестки дня КСУ, опубликованной на сайте суда.

8 декабря суд хочет рассмотреть представление (.pdf) нардеп по поводу толкования слов “достойные условия жизни” в преамбуле к Конституции Украины. Также планируется рассмотреть представление (.pdf) нардепов, которое касается спецконфискаций.

9 декабря планирует рассмотреть жалобу (.pdf), которая касается законности автофиксации нарушений правил дорожного движения.

На 10 декабря намечено рассмотрение представления (.pdf) омбудсмена Людмила Денисовой по поводу пенсионного обеспечения государственных служащих.

Согласно перечню проектов повесток дня КСУ, последний раз суд назначал заседания на 9-е, 10-е и12 ноября. Однако ни в один из этих дней у суда не было кворума, а последнее полноценное заседание КСУ состоялось 5 ноября.

Отсутствие кворума журналистка Bihus.info Анна Калюжная объяснила тем, что четыре судьи КСУ решили пока не принимать участие в заседаниях. В 12 ноября в КСУ сообщили, что причина отсутствия кворума в том, что некоторые судьи находятся на самоизоляции либо уже болеют COVID-19.

КСУ состоит из 18 судей – по шесть назначаются президентом Украины, Радой и съездом судей Украины. На данный момент в ведомстве работает 15 судей. Из трех вакантных должностей две назначаются по квоте Верховной Рады. Эти вакансии не заполняют уже порядка года, рассказывал глава КСУ Александр Тупицкий. На заседании 6 ноября парламент не смог назначить судей по своей квоте.