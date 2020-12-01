Димопулос: Что касается моего решения в финале, я приняла его спонтанно. Видела, как сильно Юля хотела победить

01.12.2020, 16:22, Новости дня

Победительница шоу “Танцы со звездами” на “1+1” Санта Димопулос, которая выступала в паре с хореографом Максом Леоновым, в интервью, которое 1 ноября опубликовано на сайте “Факты”, заявила, что принимала участие в проекте не ради кубка победителей.

“На самом деле кубок не был моей целью на этом проекте. Просто сбылась мечта маленькой девочки – танцевать. А ведь никогда не поздно воплощать мечту в жизнь”, – рассказала она.

Димопулос назвала свое решение о передаче кубка победителей своей сопернице – фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной и ее партнеру хореографу Дмирию Жуку, которые заняли второе место, спонтанным.

“Что касается моего решения в финале, я приняла его спонтанно. Видела, как сильно Юля хотела победить, она действительно этого достойна. Я в детстве занималась бальными танцами, а Юля познакомилась с ними лишь на проекте и показала прекрасный результат. Я сделала это совершенно искренне, так мне подсказало сердце в тот момент – передать кубок ей”,– объяснила она.

Премьера шоу “Танцы со звездами 7” состоялась 30 августа. Участие в проекте приняли 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

Во время суперфинала, который состоялся 29 ноября, Димопулос передала кубок победителей Саниной.

30 ноября, на следующий день после суперфинала, Санина сообщила, что не считает себя победительницей и умеет проигрывать достойно.