Пытаются обойти друг друга с фланга – WSJ нашла «украинский след» в санкциях США против «Северного потока — 2»

01.12.2020, 16:18, Новости дня

На протяжении четырёх лет украинские лоббисты в США пытались похоронить «Северный поток — 2», видя в нём угрозу своей стране, — и их усилия практически увенчались успехом, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, объединившись с ястребами из конгресса, они сумели добиться введения санкций против трубоукладчиков, что серьёзно затормозило проект.



Reuters

В последнее время американские чиновники и ястребы на Капитолийском холме, враждебно настроенные к России, внимательно следили за скитаниями российского корабля, который шёл с Дальнего Востока в направлении Балтики, пишет The Wall Street Journal.

Трубоукладчик под названием «Академик Черский» — это единственное российское судно, способное достроить трубопровод «Северный поток — 2» стоимостью $11 млрд, предназначенный для транспортировки газа по дну Балтики в Германию. Однако этот проект был приостановлен на год из-за угрозы американских санкций.

В то время как «Академик Черский» курсировал между Калининградом и немецким портом Мукран — промежуточным узлом трубопровода, — американские чиновники готовили новые, более масштабные санкции против проекта. В частности, в этом месяце члены конгресса договорились о мерах, призванных помешать «Академику Черскому» и похоронить «Северный поток — 2».

В случае если эти санкции удастся ввести, они, скорее всего, сорвут этот прокремлёвский проект, который, как опасаются США, приведёт к росту влияния РФ в Европе. Однако такой исход станет также победой и для двух украинских чиновников, которые видят в трубопроводе угрозу для своей страны. Именно по этой причине они вели в Вашингтоне тайную работу, чтобы ему помешать.

На протяжении четырёх лет два украинца — высокопоставленный сотрудник энергокомпании и один чиновник — пытались убедить администрацию Трампа и членов конгресса остановить проект, однако американские власти порой практически никак не реагировали на их усилия. При этом их попыткам похоронить трубопровод также помешал процесс импичмента Трампа.

Однако несмотря на все трудности, благодаря своему лоббированию и поддержке со стороны сенатора Теда Круза и ряда других скептично настроенных к РФ политиков, украинцы сумели добиться введения санкций, которые застопорили работу над «Северным потоком — 2» за сотню миль до конечной цели. При этом украинцы считают, что до полного успеха им осталось совсем немного.

Новые санкции, по словам сотрудника украинской компании «Нафтогаз» Вадима Гламаздина, станут «последним гвоздём в крышку гроба этого проекта». «Когда за эти санкции, наконец, проголосуют и они станут законом, никаких реальных способов построить этот трубопровод не останется», — отметил он.

По этой причине, как отмечает The Wall Street Journal, обе стороны теперь пытаются «обойти друг друга с фланга». В частности, чтобы закончить проект, «Академика Черского» нужно переоборудовать под трубы большего диаметра.

Новые же санкции, прописанные в законопроекте об оборонных расходах, вступят в силу к концу года. Согласно этому документу, карательные меры коснутся компаний, которые попытаются заняться переоборудованием этого судна, а также предприятий, которые решат застраховать, испытать, проинспектировать или сертифицировать трубопровод.

Между тем, позиция администрации Байдена по «Северному потоку — 2» может несколько смягчиться. Однако из-за того, что санкции поддерживают в обеих партиях, ему придётся потратить немало политического капитала, чтобы их заблокировать.

При этом председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что не видит никаких технологических препятствий для завершения проекта, а в прошлом году бывший министр энергетики Александр Новак заверил, что Москва достроит газопровод «собственными средствами».

Важность «Северного потока — 2» обуславливается тем, что он позволит РФ обойти газотранспортную сеть Украины, из-за которой «Газпром» ежегодно выплачивает Киеву $3 млрд. При этом Украина считает эту систему одним из элементов сдерживания Москвы, особенно после того, как она «захватила» Крым в 2014 году.

К 2016 году, когда «Газпром» начал реализацию проекта, Гламаздин и его давний друг и украинский чиновник Александр Харченко решили предпринять все возможные усилия, чтобы его остановить. По их словам, они пытались связаться с бывшим госсекретарём Рексом Тиллерсоном и министром финансов Стивеном Мнучиным, однако им никто не ответил.

Между тем, Гламаздин и Харченко привлекли к решению проблемы несколько киевских аналитических центров с целью найти уязвимости «Северного потока — 2». И летом 2018 года им улыбнулась удача.

На одном из энергетических форумов один эксперт обмолвился о том, что РФ не располагает судами, которые в рамках проекта могли бы проложить трубы заданного диаметра на заданной глубине.

Учитывая, что на дне Балтийского море по-прежнему есть немало неразорвавшихся снарядов времён Второй мировой, Дания запрещает судам бросать якорь в некоторых районах, требуя от них пользоваться средствами безъякорного удержания в заданной точке. По этой причине «Газпром» заключил контракт со швейцарской фирмой Allseas Group SA, которая располагала подобной техникой.

В результате, как сообщил Гламаздин, он и его партнёры решили «заняться трубоукладчиками».

Тем не менее некоторые члены администрации Трампа сомневались, что санкции смогут потопить «Северный поток — 2», отмечая также, что подобное давление вызовет негативную реакцию европейских союзников США. В этом контексте украинцы решили обратиться в конгресс — прежде всего к ястребу Крузу, который затем убедил поддержать законопроект, направленный против трубопровода, сенатора Джин Шахин.

Однако в сентябре 2019 года палата представителей инициировала процесс отстранения Трампа от власти из-за его разговора с Владимиром Зеленским, после чего всё, что касалось Украины, стало политизированной темой. По этой причине, по словам Круза, санкции против «Северного потока — 2» могли «увязнуть в трясине импичмента». Учитывая, что судно Allseas Group SA уже начало свою работу, стало ясно, что времени на введение санкций осталось совсем немного.

Санкции можно было ввести посредством Закона о бюджетных ассигнованиях на оборону Пентагона — последнего пристанища для тех мер, которые не попали в другие законопроекты. Хотя изначально санкции против газопровода натолкнулись на сопротивление, их всё же удалось одобрить. 20 декабря Трамп подписал этот документ, и спустя буквально несколько часов Allseas Group SA объявила о выходе из проекта.

После того как Гламаздин и Харченко отпраздновали это событие, они начали думать над тем, как РФ может попытаться достроить «Северный поток — 2». В результате как они, так и их союзники в конгрессе принялись следить за «Академиком Черским».

Тем временем в ноябре конгресс одобрил новый пакет санкций, который должен быть включён в новый Закон о бюджетных ассигнованиях на оборону. Этот документ должен быть утверждён ещё до окончания нынешней сессии конгресса.

«Трубопровод, законченный на 95 процентов, — это трубопровод, законченный на 0 процентов», — подытожил Круз. — Сейчас это просто кусок металлолома на дне океана».