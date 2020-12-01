 

Косачев пообещал ответные действия на активность НАТО в Черном море

01.12.2020, 15:32, Новости дня

Действия НАТО в Черном море вызовут ответную реакцию РФ и других государств, не входящих в альянс, сообщил глава международного комитет Совфеда Константин Косачев.

Косачев сообщил в эфире телеканала «Вместе РФ» во вторник, что «действия НАТО, в том числе в Черноморском регионе, убивают букву и дух ОБСЕ», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что отвергается сам принцип неделимости безопасности.

Кроме того, несмотря на изначальные договоренности, члены альянса заявляют о необходимости обеспечивать «безопасность» свою и своих союзников в любом регионе мира.

«Это происходит и в Черном море, где действия НАТО, конечно, вызовут ответные действия со стороны РФ и со стороны других государств, не входящих в альянс», – подчеркнул Косачев.

Ранее сообщалось, что американский ракетный эсминец «Дональд Кук» направился в Черное море. Для кораблей США в 2020 году это седьмой заход эсминца в регион в 2020 году.



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