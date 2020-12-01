 

Украина впервые закупила вооружение через НАТО

01.12.2020, 15:32, Новости дня

Минобороны Украины впервые сделало закупку для нужд вооруженных сил страны через Агентство НАТО по поддержке и закупкам.

«Поздравляем Минобороны Украины с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через Агентство НАТО по поддержке и закупкам для нужд ВСУ», – говорится в сообщении пресс-службы миссии Украины при НАТО, передает радио Sputnik.

По данным СМИ, первой закупкой стало приобретение гусеничной ленты для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.

Ранее главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что в 2021 году Киев закупит пять турецких БПЛА Bayraktar TB2.



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