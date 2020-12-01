 

“Невероятное сходство”. Комаровский показал своего питомца

01.12.2020, 13:40, Новости дня

Украинский педиатр Евгений Комаровский в Instagram обнародовал фото с рыжим котом на руках.

“Портрет с котом на фоне портрета без кота…” – написал он.

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Публикация от Евгений Комаровский (eok) (@uakomar)

Подписчики отреагировали на фото.

“Вы чем-то даже похожи с котиком”, – отметила zotishna.

“Невероятное сходство”, – написала yuliarozenblit. 

Комаровский родился 15 октября 1960 года в Харькове. Он окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр “Клиником” в Харькове.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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