“Невероятное сходство”. Комаровский показал своего питомца
01.12.2020, 13:40, Новости дня
Украинский педиатр Евгений Комаровский в Instagram обнародовал фото с рыжим котом на руках.
“Портрет с котом на фоне портрета без кота…” – написал он.
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Подписчики отреагировали на фото.
“Вы чем-то даже похожи с котиком”, – отметила zotishna.
“Невероятное сходство”, – написала yuliarozenblit.
Комаровский родился 15 октября 1960 года в Харькове. Он окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.
С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр “Клиником” в Харькове.
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