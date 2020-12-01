 

В Казани задержали предполагаемого убийцу около 30 пенсионерок

01.12.2020, 12:50, Новости дня

В Казани был задержан предполагаемый маньяк по прозвищу Казанский душегуб, на счету которого около 30 убийств пожилых женщин в 2011–2012 годах. Нашли преступника благодаря «наводке» из Москвы, сообщили местные СМИ.

Как пишет «Бизнес Online», предполагаемым убийцей оказался 38-летний житель Казани Радик Тагиров, который дает показания по делу. Расследованием занимается главное следственное управление СК.

Убийства женщин пожилого возраста стали происходить в Поволжье, в том числе в Нижнем Новгороде, Казани и Уфе, с 2011 года.

Жертвами маньяка в основном становились женщины в возрасте от 80 до 90 лет. Мужчина представлялся им сотрудником социальных служб, заходил к ним в дом, душил старушек и забирал у них деньги.

По данным издания, Тагирова вычислили по ДНК. Данные удалось получить в ходе исследования вещдоков – на платке и зажигалке, которые маньяк забыл в квартирах двух жертв в Екатеринбурге, нашли следы пота, принадлежавшие одному и тому же человеку. Эти данные совпали с генетическими профилями следов, которые обнаружили ранее при расследовании серии убийств в Поволжье.

«Наводку на Тагирова казанским оперативникам уголовного розыска предоставили коллеги из Москвы и, по версии собеседников, просили дождаться, пока в столицу РТ прибудет специальная оперативная группа из федерального центра. Но казанские сотрудники УГРО решили действовать самостоятельно и задержали предполагаемого преступника сами, видимо, не желая делиться славой. Сейчас десант из Москвы едет в Казань для участия в следственных действиях», – информирует издание. 

Напомним, в сентябре 2013 года следователи обратились за помощью к гражданам в связи с розыском преступника, задушившего за год 30 пожилых женщин.



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