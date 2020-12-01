 

Повысить тарифы на передачу электричества означает загнать промышленность в кризис – СМИ

01.12.2020, 12:47, Новости дня

Повышение тарифа на передачу электроэнергии углубит кризис в промышленности и спровоцирует катастрофу в экономике. Об этом говорится в материале портала “Минпром”.

Авторы отмечают, что согласно данным Госстата, по итогам января-сентября 2020 года спад объемов производства в Украине составил 7%, сокращение экспорта за этот же период – 5,6%. Общие убытки украинской промышленности в первом полугодии достигли 40 млрд грн. По мнению опрошенных изданием экспертов, повышение тарифа на передачу электроэнергии в таких условиях ставит промышленность на грань выживания.

“В этой ситуации установление тарифа на уровне 309,8 грн/МВт-ч неприемлемо, ведь таким образом небытовые потребители будут вынуждены оплатить дополнительно 8,8 млрд грн, что ставит под вопрос сам факт существования отдельных отраслей, ведь работать в условиях такого повышения для значительной части предприятий не представляется возможным”, – подчеркивают в Федерации работодателей Украины.

По словам гендиректора Федерации работодателей транспорта Украины Владимира Гусака, повышение тарифа на передачу электроэнергии сильно ударит также по государственным компаниям, в частности по “Укрзалізниці”, которая потребляет значительное количество электричества – около 4 млрд кВт/час в год.

“Даже такое небольшое повышение, как 3%, для нее означает сотни миллионов гривен дополнительных расходов. Но что хуже всего – сейчас эти деньги взять неоткуда. Повысить тарифы на грузовые перевозки, за счет которых формируется основной доход госкомпании и субсидируются пассажирские перевозки, УЗ не может – это добьет украинскую промышленность и сельское хозяйство. Повышение цены электроэнергии означает дальнейший рост убытков УЗ”, – рассказал Гусак.

НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% – с 240,23 грн / МВт-час до 312,76 грн / МВт-час, сообщала пресс-служба “Укрэнерго” 4 ноября. 

Экономический эксперт Андрей Новак заявил в эфире “Украина 24”, что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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