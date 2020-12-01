 

Pfizer начала доставлять свою вакцину от COVID-19 до одобрения регулятором

01.12.2020, 11:54, Новости дня

Авиакомпания United Airlines в пятницу, 27 ноября, перевезла вакцину Pfizer от коронавирусной инфекции BNT162b2 из Брюсселя в международный аэропорт Чикаго О’Хара, сообщил телеканал CNBC 30 ноября со ссылкой на федеральную авиационную администрацию США.

В администрации заявили, что cогласились организовать “первую массовую авиаперевозку” вакцин, поскольку фармацевтические компании готовятся ее продавать в аптечных сетях.

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) еще не одобрило вакцину Pfizer. Пресс-секретарь Ким Бенкер говорила, что компания не будет поставлять вакцину до тех пор, пока не получит одобрение FDA для использования вакцины в экстренных случаях, напомнил канал.

Заявку на одобрение решили подать на основании показателя эффективности вакцины на уровне 95% в третьей фазе клинических испытаний.

По информации NBC, United Airlines требовала специального разрешения федеральных регулирующих органов для перевозки большего количества сухого льда, чем обычно. Вакцину Pfizer необходимо хранить и транспортировать при температуре -70 °C.

Pfizer планирует отправлять вакцину со своих предприятий в американских городах Каламазу и  Мичигане, а также в бельгийском Пуурсе.

Производители BNT162b2 рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Предварительные итоги испытаний показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний.

Производители BNT162b2 рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Предварительные итоги испытаний показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вакцину Pfizer “очень многообещающей”. Конкурент BNT162b2 – вакцина mRNA-1273 американской биотехнологической компании Moderna показала 100% эффективности против тяжелой формы COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, 1 декабря в мире коронавирусом заразилось почти 57 млн. человек. От COVID-19 скончалось более 1,36 млн человек, а выздоровело 36,5 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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