Минюст США начал процедуру закрытия дела экс-советника Трампа Флинна

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01.12.2020, 9:10, Новости дня

Министерство юстиции США запустило формальный процесс в суде о прекращении дела против экс-советника президента США Дональда Трампа Майкла Флинна, который имел открытые связи с российским правительством.

В частности, министерство обнародовало копию помилования Трампом Флинна. Минюст также официально обратился в федеральный суд с просьбой прекратить дело против экс-советника.

Трамп сообщил, что помиловал Флинна, 26 ноября.

В январе 2017 года издание The Wall Street Journal сообщило, что разведслужбы расследовали связи Флинна с представителями российских властей. В частности, речь шла о телефонных звонках Флинна тогдашнему послу России в США Сергею Кисляку. В день введения дополнительных санкций в отношении Кремля 29 декабря 2016 года было зафиксировано пять телефонных разговоров советника и Кисляка.

Флинна уволили с поста советника спустя 24 дня после назначения Трампа, в феврале 2017 года. Причиной его ухода в Белом доме назвали “утрату доверия” со стороны президента.

30 ноября 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул против генерала обвинения по двум эпизодам дезинформирования ФБР относительно контактов с Кисляком. 1 декабря 2017-го Флинн признал себя виновным и объявил, что идет на сделку со следствием. Экс-советник утверждал, что вступил в контакт с Кисляком по указанию штаба Трампа.

Обвинение просило для Флинна заключение на срок до полугода, защита выступала за назначение ему условного срока и общественных работ. Заседание суда в Вашингтоне по этому делу отложили на неопределенный срок.

В начале 2020 года Флинн заявил, что отзывает признание вины в обмане ФБР и расторгает сделку со следствием. Трамп 15 марта сообщил, что рассматривает возможность помилования своего бывшего советника.

7 мая минюст США прекратил уголовное дело против Флинна.



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