 

В Белоруссии поддержали создание в ШОС самостоятельной финансовой структуры

01.12.2020, 6:12, Новости дня

Создание в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) финансового института, не зависящей от решений западных структур, могло бы способствовать обеспечению финансовой и экономической безопасности стран – членов ШОС, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

«Для ШОС как одной из наиболее многочисленных и влиятельных организаций весьма актуален вопрос финансовой и экономической безопасности. Считаем весьма востребованным в нынешних условиях создание полноценного финансового института, не зависящего от решений и действий западных структур», – отметил Головченко на заседании Совета глав правительств стран ШОС, передает ТАСС.

По его словам, главными направлениями деятельности этого института могло бы стать не связанное с финансированием инвестиционных проектов кредитование, а также предоставление стабилизационных займов, в том числе на поддержку программ развития. Он отметил, что эта идея в полной мере отвечает российской инициативе о принятии межбанковским объединением ШОС дорожной карты по преодолению последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Как подчеркнул глава правительства, Белоруссия готова расширить свое участие в работе Энергетического клуба ШОС. «Беларусь активно развивает международное сотрудничество по вопросам укрепления ядерной безопасности и использования атомной энергии в мирных целях. Мы заинтересованы в расширении участия нашей страны в работе Энергетического клуба ШОС», – отметил он.

Ранее президент Владимир Путин, говоря о попытках вмешательства извне во внутренние дела стран, участвующих в деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), подчеркнул, что Белоруссия сейчас испытывает беспрецедентное давление извне, указал на недопустимость навязывания стране тех или иных решений.



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