Число случаев COVID-19 в мире превысило 63 млн человек

01.12.2020, 6:12, Новости дня

В мире зафиксировано 63029075 случаев коронавируса, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Вылечились свыше 40 млн человек. Жертвами коронавируса в мире стали 1464232 человека, передает РИА «Новости».

Напомним, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала снижение числа новых случаев COVID-19 в Европе. ВОЗ заявляла о выходе пандемии коронавируса за рамки обычной чрезвычайной ситуации.