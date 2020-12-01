Число случаев COVID-19 в мире превысило 63 млн человек

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01.12.2020, 6:12, Новости дня

В мире зафиксировано 63029075 случаев коронавируса, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Вылечились свыше 40 млн человек. Жертвами коронавируса в мире стали 1464232 человека, передает РИА «Новости».

Напомним, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала снижение числа новых случаев COVID-19 в Европе. ВОЗ заявляла о выходе пандемии коронавируса за рамки обычной чрезвычайной ситуации.



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