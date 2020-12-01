Канада проверила на коронавирус почти треть населения

01.12.2020, 2:02, Новости дня

Канада с начала пандемии проверила на COVID-19 треть населения – 11,4 млн канадцев. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительства Канады.

По данным канадского правительства, на коронавирус уже проверили 11,4 млн человек. При этом общее население страны по состоянию на 2020 год составляет более 37,6 млн человек. То есть в целом в стране на коронавирус проверили 30,3% населения.

COVID-19 подтвердили у 370 тыс. человек, более чем 141 тыс. положительных тестов зарегистрировали в провинции Квебек. Жертвами коронавируса стали более 12 тыс. жителей Канады, а продолжают лечение почти 63,8 тыс. канадцев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 30 ноября COVID-19 заболело более 62,9 млн человек. Умерло от этой болезни 1,46 млн человек, а выздоровело 40,3 млн.