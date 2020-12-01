 

На Луне хотят устроить гонки на луноходах

01.12.2020, 1:56, Новости дня

У Илона Маска новая идея. Его высокотехнологическая компания объявила о начале реализации проекта Moon M, в рамках которого будут проведены первые в истории гонки на Луне.

Предварительно специальные болиды необходимо будет доставить на поверхность спутника Земли, с чем у Илона Маска нет никаких проблем. Однако разрабатывать гоночные машины будут школьники.

Разумеется, сами соревнования пройдут на радиоуправлении, так как пилотов в космос пока никто отправлять не собирается. Пока речь идет о гонках между двумя болидами, сообщают компетентные источники. Но если данное мероприятие завоюет аудиторию, организаторы подумают о следующих этапах с большим количеством болидов. Сейчас главное начать.



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