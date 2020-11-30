 

В Карпатах появится национальный природный парк “Королевские Бескиды”

30.11.2020, 23:20, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 30 ноября подписал указ №526/2020 о создании национального природного парка “Королевские Бескиды”.

Парк создается во Львовской области, в его территорию должны включить около 9 тыс. га коммунальных земель, находящихся в подчинении “Старосамборского дочернего лесохозяйственного предприятия “Галсельлес” и 306 га Днестрянского лесничества, сообщила пресс-служба президента.

Земли будут изъяты и предоставлены национальному природному парку в постоянное пользование.

Кабинет Министров должен обеспечить утверждение в течение шести месяцев положения о национальном природном парке. Правительство должно предусмотреть в проекте закона о госбюджете Украины на 2021 год и последующие годы средства для природного парка “Королевские Бескиды”, отмечено в сообщении.

Зеленский подписал указ №525/2020, которым закрепил статус заказника и парка – памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения: ландшафтный заказник “Кручи” в Донецкой области, ботанический заказник “Долина ирисов” и парк – памятник садово-паркового искусства “Адамовка” во Львовской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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