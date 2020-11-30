Главным арбитром матча Лиги чемпионов впервые станет женщина

30.11.2020, 23:20, Новости дня

Впервые в истории главным арбитром матча Лиги чемпионов станет женщина, это будет француженка Стефани Фраппар, сообщил сайт УЕФА.

Фраппар будет работать в матче, который состоится 1 декабря между туринским “Ювентусом” и “Динамо” – Киев.

По информации “Медузы”, в матчах Лиги чемпионов женщины до этого работали линейными и резервными арбитрами.

Фраппар 36 лет, с 2011 года обслуживает матчи Национального чемпионата. В апреле 2019 года Фраппар стала первой женщиной-судьей в чемпионате Франции. В августе 2019-го ее назначили главным арбитром на матче за Суперкубок УЕФА между “Арсеналом” и “Ливерпулем”.