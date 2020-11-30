 

Главным арбитром матча Лиги чемпионов впервые станет женщина

30.11.2020, 23:20, Новости дня

Впервые в истории главным арбитром матча Лиги чемпионов станет женщина, это будет француженка Стефани Фраппар, сообщил сайт УЕФА.

Фраппар будет работать в матче, который состоится 1 декабря между туринским “Ювентусом” и “Динамо” – Киев.

По информации “Медузы”, в матчах Лиги чемпионов женщины до этого работали линейными и резервными арбитрами.

Фраппар 36 лет, с 2011 года обслуживает матчи Национального чемпионата. В апреле 2019 года Фраппар стала первой женщиной-судьей в чемпионате Франции. В августе 2019-го ее назначили главным арбитром на матче за Суперкубок УЕФА между “Арсеналом” и “Ливерпулем”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Захарова ответила на вопрос о возможном прекращении диалога с ЕС

24.11 / Москвичей предупредили о «погодной гипоксии»

25.11 / Крупнейшее в истории Земли вымирание животных произошло из-за дождя

26.11 / В РФ вспомнили о желтой бабочке Марадоны на ЧМ-2018

28.10 / Кулеба рассказал, когда с Ираном обсудят выплату компенсаций родственникам погибших в самолете МАУ

13.09 / Россия посылает в Беларусь псковских десантников

10.07 / Грузия открывает границы пяти странам ЕС 

12.10 / ЕС продлил санкции против России из-за применения химоружия

06.09 / Линкявичюс заявил, что ЕС бездействует в ситуации с Беларусью

14.11 / Лукашенко заявил о начале передачи полномочий президента Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска