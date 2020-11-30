 

Обнаружена необычная активность мозга у фанатов, следящих за любимой командой

30.11.2020, 23:14, Новости дня

Группа ученых провела исследования активности головного мозга у фанатов, результат которого были опубликованы в журнале NEURON. Подопытным материалом согласились стать добровольцы из числа болельщиков.

Фокус-группа наблюдала за спортивными играми, а сотрудники лаборатории фиксировали особенности мозговой деятельности как в удачных, так и в неудачных матчах.

В результате нейрофизиологи смогли определить тип событий, которые больше всего влияют на эмоциональное состояние спортивных фанатов. Вероятно, благодаря подобным исследованиям, появится возможность сделать спортивные соревнования более зрелищными. С другой стороны, можно будет не допускать такого накала событий, за которыми следуют необдуманные действия посетителей стадионов.



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