Раскрыта еще одна тайна Бермудского треугольника

30.11.2020, 23:14, Новости дня

Оказывается, на глубине около трех тысяч метров обитают небольшие по размеру акулы. Их долина резко превышает 60 см, утверждают ученые. Но хищники – это, прежде всего, хищники. Они кусаются, оставляя на телах морских обитателей определенные шрамы.

Ранее для науки было тайной, откуда у обитателей Саргассового моря схожие характерные отметины. Как оказалось, это следы от зубок мини-акул. В данной акватории находится Пуэрториканский желоб – одно из самых глубоких мест в океане (9 тыс. метров). Подводный мир там еще очень мало изучен.

Впрочем, то же самое можно сказать и о самом Бермудском треугольнике, который давно считается местом наибольшей концентрации аномальных явлений. Как известно, здесь периодически бесследно пропадали суда и самолеты.