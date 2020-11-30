На выплаты борющимся с коронавирусом медикам выделили еще 10 млрд рублей

30.11.2020, 22:06, Новости дня

Российский кабмин выделил дополнительные 10 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, которые оказывают помощь больным COVID-19, сообщила пресс-служба правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как сообщается на сайте кабмина, «поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился» глава российского государства Владимир Путин. Деньги направят из резервного фонда правительства. Премьер обязал глав регионов проследить, чтобы медики «получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки».

В октябре СМИ сообщили, что в 2021 году правительство продолжит финансировать федеральные доплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусом, однако теперь этим будут заниматься Минтруд и Минздрав на базе одного из внебюджетных фондов. В ноябре Мишустин продлил до конца 2021 года выплаты всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь больным с COVID-19.