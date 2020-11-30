Турция направила военных разминировать Карабах

30.11.2020, 22:06, Новости дня

Турецкие военные займутся разминированием на территории Нагорного Карабаха, которая перешла под контроль Азербайджана, информирует минобороны страны.

Как сообщается на сайте военного ведомства Азербайджана, «специалисты вооруженных сил Турции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств приступили к оказанию помощи» азербайджанским войскам «на освобожденных от оккупации территориях». Турецкие военные «проведут работу по разминированию и очистке этих территорий от взрывных устройств». Кроме того, Турция устроит «учебные занятия» для инженерных подразделений азербайджанской армии. Азербайджан поблагодарил «братскую» Турцию за «оказанную поддержку».

Напомним, главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабах. Акар сообщил, что турецкие военные будут работать в совместном с Россией мониторинговом центре. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал Россию, Турцию и Азербайджан гарантами мира в Карабахе.