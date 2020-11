Число новых случаев COVID-19 в мире снизилось впервые за осень – ВОЗ

На прошлой неделе впервые с начала сентября зафиксировали глобальное снижение числа заражений коронавирусом в мире. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, отмечает ВОЗ в Twitter.

“На прошлой неделе число новых выявленных случаев по всему миру впервые с сентября сократилось, что связано с сокращением числа случаев в Европе благодаря эффективности сложных, но необходимых мер, введенных в последние недели”, – отметил он.

Вместе с тем в ВОЗ предостерегли, что спад распространения болезни может быть недолгим, так как все еще наблюдался рост случаев COVID-19 в большинстве других регионов мира, а также рост смертности.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 30 ноября COVID-19 заболело более 62,9 млн человек. Умерло от этой болезни 1,46 млн человек, а выздоровело 40,3 млн.