 

В ряде областей Украины ожидается мокрый снег с дождем и гололед

30.11.2020, 20:38, Новости дня

В Украине в ближайшие дни ожидается осложнение погодных условий.Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе патрульной полиции на своей странице в Facebook, со ссылкой на данные синоптиков.

“30 ноября в большинстве южных и центральных областей мокрый снег и дождь, в Одесской, днем и в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительные осадки, налипание мокрого снега, местами гололедица”, – говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что на остальной территории Украины прогнозируют местами незначительный мокрый снег, в Сумской области – умеренный, в юго-восточной части – без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами возможна гололедица.

Также 1 и 2 декабря в большинстве северных, центральных и южных областей местами ожидается небольшой снег и мокрый снег, добавили в сообщении.

В патрульной полиции призвали водителей быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов – переходить дорогу только в установленных местах и использовать светоотражающие элементы.

https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2776528402615676

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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