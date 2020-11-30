Киев попал в двадцатку мегаполисов с самым грязным воздухом

30.11.2020, 19:44, Новости дня

30 ноября в Киеве зафиксировали один из самых высоких в мире показателей загрязненности в мире. Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Киев находится на 20-й позиции в списке с показателем загрязненности 140 при норме в 50. С украинской столицей соседствуют Куала-Лумпур (Малайзия) с показателем в 143 и Нур-Султан (Казахстан) – 122.

Скриншот: iqair.com

Как отмечают на портале, такой уровень загрязненности представляет опасность для уязвимых групп населения. Жителям украинской столицы рекомендуют носить защитную маску и отказаться от физических нагрузок на улице, а также держать окна в квартире закрытыми и пользоваться очистителями воздуха.

Эксперт общественной организации “Екодія” Марина Ратушная в комментарии “1+1” рассказала, что причиной загрязнения воздуха стали транспорт и погода, которая задерживает выбросы автомобилей в городе.

“Источник загрязнения не изменился – что неделю назад, что сейчас мы видим. Единственное, что может измениться – погодные условия. Например, если образуется туман, то все загрязняющие вещества задерживаются в околоземном слое и не рассеиваются. Таким образом, мы дышим этим воздухом”, – говорит она.