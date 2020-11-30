“Поет, словно ангел”. Виктория Бэкхем показала, как муж подпевает младшему сыну

30.11.2020, 18:52, Новости дня

Британский дизайнер Виктория Бекхэм 29 ноября опубликовала в сети ролик, на котором запечатлен ее младший сын Круз во время сольной импровизации.

В конце ролика слышен голос его отца – британского футболиста Дэвида Бекхэма, который решил подпевать сыну.

“О боже”, – продолжая снимать, прокомментировала происходящее Виктория Бекхэм.

“Поет, словно ангел, а потом присоединился отец”, – подписала она публикацию.

“Без разницы”, – отреагировал на ролик ее муж,

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Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Дэвид и Виктория Бекхэмы поженились 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен, которой 10 июля исполнилось девять лет.