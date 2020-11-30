 

В Нацслужбе здоровья Украины назвали сумму средней зарплаты врача и руководителя больницы

30.11.2020, 17:58, Новости дня

Самые высокие среднемесячные зарплаты в Украине с апреля по сентябрь 2020 года были у врачей специализированной медпомощи в Луганской области – 10,8 тыс. грн и в Киеве – 10,4 тыс. грн. Об этом 30 ноября сообщил пресс-центр Нацслужбы здоровья.

Самые низкие зарплаты были в Одесской области – 7,3 тыс. грн, в Ровенской – 7,5 тыс. грн и в Хмельницкой – 7,8 тыс. грн.

“Есть случаи, когда расходы на оплату труда врача в одной из больниц прифронтовой зоны составили в среднем 73 тыс. грн. Администрация подняла зарплаты, чтобы удержать специалистов”, – отмечено в релизе.

По информации НСЗУ, за указанный период средняя зарплата медика, оказывающего специализированную помощь составляла около 9 тыс грн. до вычета налогов, зарплата руководителя учреждения – 23,5 тыс. грн, среднего медперсонала – 7,5 тыс. грн., младшего медперсонала – 6,1 тыс. грн.

“НСЗУ не имеет никакого влияния на размеры зарплат в больницах, а оплачивает оказанные медицинские услуги согласно отчетам об их предоставлении и договору. Финансовая мотивация полностью в компетенции руководителей медучреждений. От стратегии развития, которую они выберут, и способности составить реальный финансовый план и выполнить его, зависит успешность больницы и зарплаты работников”, – подчеркнули в службе здоровья.

По данным службы здоровья, в Украине есть примеры, когда благодаря реформе выплаты заведения выросли в пять раз, а зарплаты остались на уровне ниже среднего для этого региона. Есть случаи, когда заведение держит на депозите значительные суммы, тогда как работники и дальше получают невысокие зарплаты.

“1263 заведения – это 57% от общего числа заключивших договор с НСЗУ, отчитались, что имеют на своем счету остаток более 1 млн грн”, – отмечено в сообщении.

С 1 сентября медицинские учреждения, оказывающие специализированную, высокоспециализированную, паллиативную помощь, медицинскую реабилитацию и экстренную помощь, получают от НСЗУ дополнительное финансирование для повышения зарплат медработникам. Зарплаты врачей были повышены на 70%, специалистов с базовым и неполным высшим медицинским образованием – на 50%, младших медицинских сестер – на 25%, подчеркнули в службе здоровья.

О намерении повысить зарплаты медикам на 25–70% 17 июня объявил президент Украины Владимир Зеленский. Он оценивал ежемесячные затраты на повышение выплат медицинским работникам в 2 млрд грн. По словам Зеленского, такое решение позволит поднять зарплаты медикам второго звена, “пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году”.

В июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября зарплаты всем медицинским работникам в Украине повысят на 25–75%.

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 7 сентября утвердил механизм доплат к заработным платам медицинских работников. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что на повышение зарплат медработникам правительство выделит 5,9 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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