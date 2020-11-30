Отчет Еврокомиссии: В Украине второй квартал подряд – самая высокая цена на электроэнергию в Европе

30.11.2020, 17:04, Новости дня

Во втором квартале 2020 года средняя цена на электроэнергию на украинском рынке на сутки вперед была выше, чем в странах Евросоюза. Об этом пишет агентство LIGA.net, журналисты которого проанализировали отчет Европейской комиссии о ситуации на европейских энергорынках.

Авторы пишут, что самые высокие цены на электроэнергию в Европе в этот период были зафиксированы в торговой зоне Бурштынский энергоостров (50,4 евро/МВт-ч), в польской энергетической системе (40,1 евро/МВт-ч) и в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС, 40 евро/МВт-ч).

Самые низкие – в Норвегии и Швеции, где один МВт-ч стоил от 4,8 до 12,3 евро. Такие цены связывают с карантином и ростом генерации на гидроэлектростанциях. Далее расположились Франция (18 евро/МВт-ч), Бельгия (18,6 евро), Швейцария (19,9 евро), Дания (20,3 евро) и Германия (20,3 евро).

Средняя стоимость электроэнергии в ЕС составляла 24 евро/МВт-ч, что а 29% меньше по сравнению с первым кварталом 2020 года и на 44% ниже, чем за апрель–июнь 2019 года, пишет агентство.

В Украине в этот же период средняя цена была в пределах 52,9–46,9 евро/МВт-ч, и это также наивысший показатель по Европе.

Скриншот: ec.europa.eu