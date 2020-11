В сети появились фотографии предполагаемой внебрачной дочери Путина

30.11.2020, 16:10, Новости дня

Анонимный Telegram-канал “Фан-клуб Луизы Розовой” опубликовал портрет девочки, которую считает вероятной внебрачной дочерью Владимира Путина.

Создатели канала уверяют, что именно об этой девочке, которая зарегистрирована в соцсетях как “Луиза Розова”, шла речь в расследовании группы “Проект” о третьей дочери президента РФ Елизавете Кривоногих.

Предполагаемая третья дочь президента РФ Елизавета Кривоногих. Фото: Фан-клуб Луизы Розовой / Telegram

Российский журналист Ренат Давлетгильдеев также считает, что Елизавета Кривоногих может быть дочерью Путина. На своей странице в Facebook он выложил еще несколько фотографий девочки.

“Третья дочка, кстати, реально копия царя. И, кажется, даже с чувством юмора — танцует в тиктоке, дружит с симпатичным парнишкой в оффвайте. Кажется, пацана даже видел где-то в Питере. Вспомнить бы только, где”, – написал Давлетгильдеев.

Ранее YouTube-канал Putler Kaput обнародовал ролик, на котором также, как утверждает автор канала, запечатлена вероятная внебрачная дочь Путина. В описании к видео сказано, что Елизавета Кривоногих танцует со внуком ныне покойного российского бизнесмена Дмитрия Скигина Робертом.

ВИДЕОВидео: Putler Kaput / YouTube

“Путин и Дмитрий Скигин в 90-е вместе приватизировали нефтебазы в порту Петербурга и Пулково, а также проделали немало других славных дел. Попутно Путин крутил роман с уборщицей Светой Кривоногих. Теперь подрастающее поколение Путиных и Скигиных – уже от рождения мультимиллионеры и весело пляшут перед камерой”, – пишут авторы текста.

Роберт Скигин оставлял комментарии под снимками в Instagram аккаунте Луизы Розовой. Он комментировал снимки, опубликованные в марте, мае и июне. Розова отвечала на них.

В TikTok пользователь под ником Роберт Скигин публиковал видео, которые YouTube-канал Putler Kaput использовал в своем ролике.

Там он отмечал аккаунт с именем hipretty0_0. Профиль этого пользователя практически пустой – там нет ни биографии, ни роликов.

До конца неизвестно, является ли участница этих видео Елизаветой Кривоногих – “Проект” не показывал ее лицо, сообщалось лишь, что вероятная дочь “феноменально похожа” на российского президента. На снимке, который опубликовали расследователи, на дочери Кривоногих надета черная бейсболка с белой надписью ICON. В такой же бейсболке есть снимок у Розовой в Instagram.

В расследовании группы “Проект” говорится, что Путин познакомился с мамой Елизаветы Светланой Кривоногих в 1990-х годах, когда еще не был президентом. В конце 2000-х их отношения, по данным журналистов, завершились.

Светлана Кривоногих владеет дорогой недвижимостью и другими активами. Ее имущество журналисты “Проекта” оценили в 7,7 млрд руб. (примерно $100 млн).

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сначала заявил, что в Кремле не читали расследование “Проекта” и ему неизвестно имя Кривоноговой. Позже он назвал материал расследователей “малоубедительным”.

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что в 1983–2013 годах он был женат на Людмиле Шкребневой. В этом браке родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть общие дети.

Президента РФ иногда на пресс-конференциях спрашивают о личной жизни. “Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть”, – сказал он в 2016 году.