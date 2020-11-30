В Бундестаге призвали ЕС создать рычаги в ответ на действия США против «Северного потока – 2»

30.11.2020, 15:34, Новости дня

Евросоюзу необходимо создать более эффективные рычаги действия против вмешательства США в энергополитику, сообщил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя угрозы Вашингтона в адрес участников «Северного потока – 2».

Он подчеркнул, что проект газопровода «соответствует германскому и европейскому праву». Складывающаяся ситуация демонстрирует, что «ЕС нуждается в более действенных инструментах для защиты от вмешательства США в энергетическую политику», передает ТАСС.

Эрнст также поддержал планы по возобновлению строительства трубопровода. «Это демонстрирует, что большинство предприятий не позволили себя запугать», – сказал он, отметив, что Германии необходим «Северный поток – 2», иначе неизбежно вырастут цены на газ.

Напомним, оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что достройку «Северного потока – 2» намерены начать в начале декабря. В Fitch не исключили, что «Северный поток – 2» могут запустить в первом квартале 2021 года. Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава считает, что «Северный поток – 2 может быть достроен к лету 2021 года.

6 ноября правительство Германии в ходе встречи с участием представителей германских и европейских компаний, Госдепартамента Соединенных Штатов и министерства финансов США, а также американского посольства в Берлине еще раз озвучило принципиальную позицию по «Северному потоку – 2» и угрозам санкций против трубопровода. В Кремле подчеркивали, что новые американские санкции против «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку газопровода.