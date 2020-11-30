Обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan в РФ останется без дизеля

30.11.2020, 15:10, Новости дня

Поступили сведения об обновленном кроссовере Volkswagen Tiguan для рынка России.

Известно, что новая модель получит новую линейку моторов, которые выдают от 125 до 220 л.с. мощности. Кроме того, в базовой комплектации паркетник Volkswagen Tiguan имеет круиз-контроль, светодиодную оптику, кожаный руль, а также трехзонный климат-контроль. Также модель имеет обогрев сидений и мультимедийный комплекс.

Пока подробности о том, когда автомобиль начну продавать, не сообщают. Эксперты прогнозируют, что указанный кроссовер Volkswagen Tiguan сможет оказаться достаточно продаваемым на российском рынке. Остальные опции и функционал кроссовера объявят в ходе запланированной презентации.