 

Обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan в РФ останется без дизеля

30.11.2020, 15:10, Новости дня

Поступили сведения об обновленном кроссовере Volkswagen Tiguan для рынка России.

Известно, что новая модель получит новую линейку моторов, которые выдают от 125 до 220 л.с. мощности. Кроме того, в базовой комплектации паркетник Volkswagen Tiguan имеет круиз-контроль, светодиодную оптику, кожаный руль, а также трехзонный климат-контроль. Также модель имеет обогрев сидений и мультимедийный комплекс.

Пока подробности о том, когда автомобиль начну продавать, не сообщают. Эксперты прогнозируют, что указанный кроссовер Volkswagen Tiguan сможет оказаться достаточно продаваемым на российском рынке. Остальные опции и функционал кроссовера объявят в ходе запланированной презентации.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Названы сроки возобновления полетов из РФ в Дубай

29.07 / ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

26.11 / В РКК «Энергия» объяснили предложение об отказе от МКС

26.08 / Второй день съезда республиканцев: США – страна, где у каждого есть второй шанс

27.07 / Пекин призвал США извиниться за обвинение китайских дипломатов в шпионаже

28.07 / “Старая песня на новый лад”. Резников прокомментировал слова Пескова, что РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе

10.08 / Белорусы устроили пикет у посольства республики в Москве

07.11 / Столтенберг призвал Байдена вместе противостоять России

24.10 / Эрдоган заявил, что Макрону следует пройти психическую проверку

02.08 / Экономика: Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска