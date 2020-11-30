Кузьменко: Слова Татарова о Сытнике не отражают позиции Зеленского – ОП. Слова автора “Слова о полку Игореве” не отражают позиции Игоря – Полк Игоря

30.11.2020, 13:28, Новости дня

Слова Татарова о Сытнике не отражают позиции Зеленского – ОП. Слова Давида Арахамии об “интеллектуальном карантине” не отражают позиции интеллекта – Интеллект. Слова автора “Слова о полку Игореве” – о полку Игоревом – не отражают позиции Игоря – Полк Игоря. Слова Челюстей о пропавшем без вести курортнике не отражают позиции заведующего пляжем – Кабинет заведующего пляжем. Остановите меня кто-нибудь! Источник: Yevheniy Kuzmenko / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Источник: интернет-издание “ГОРДОН”