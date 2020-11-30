Кузьменко: Слова Татарова о Сытнике не отражают позиции Зеленского – ОП. Слова автора “Слова о полку Игореве” не отражают позиции Игоря – Полк Игоря
30.11.2020, 13:28, Новости дня
Слова Татарова о Сытнике не отражают позиции Зеленского – ОП.
Слова Давида Арахамии об “интеллектуальном карантине” не отражают позиции интеллекта – Интеллект.
Слова автора “Слова о полку Игореве” – о полку Игоревом – не отражают позиции Игоря – Полк Игоря.
Слова Челюстей о пропавшем без вести курортнике не отражают позиции заведующего пляжем – Кабинет заведующего пляжем.
Остановите меня кто-нибудь!
Источник: Yevheniy Kuzmenko / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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