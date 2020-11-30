 

Рустам Гильфанов: 5 технологий искусственного интеллекта, способных кардинально изменить будущее

30.11.2020, 10:38, Новости дня

Рустам Гильфанов, инвестор и предприниматель в области IT, предлагает следующие пять тенденций в сфере искусственного интеллекта, которые, как он считает, изменят грядущий год.

1. Будет расширено применение метода синтеза данных

Искусственный интеллект тесно связан с методом глубокого обучения и метода машинного обучения для интеграции и развития разнообразных систем. Заранее прошедшие обучение модели, спроектированные при использовании методов глубокого обучения, находятся в серьезной зависимости от реальных данных. Притом актуальное принятие информации и организация включения ее в уже имеющиеся системы может стать непростой задачей. По этой причине ИИ прогрессирует в направлении новой информации лучшего качества.

ИИ предпочитает вести работу над методами синтеза данных посредством постоянных запросов информации в реальном времени.

2. Будет внедряться персонализация в реальном времени

Искусственный интеллект способен контактировать с клиентами в реальном времени, исследовать поведение покупателя для должного определения потенциально привлекательных продуктов или услуг. Важно, чтобы подобные личные взаимодействия проводились в реальном времени, дабы обеспечить полезность рекомендаций для клиентов, сохраняли их вовлеченность.

3. Повысится точность данных в медицинской отрасли

Медицина имеет возможность стать вполне динамичной благодаря прогрессу в области ИИ. Если точность данных будет значительно повышена, а диагностика станет проводиться в режиме реального времени, перед медициной откроются замечательные возможности. Основанные на искусственном интеллекте инструменты для диагностики смогут на самом деле поспособствовать обнаружению даже самых серьезных заболеваний на первых стадиях, разработав, к тому же индивидуальную методику лечения, приспособленную под каждого пациента лично.

4. Улучшится киберзащита

В ближайшем времени может произойти совмещение искусственного интеллекта с кибербезопасностью. Подобная мера обеспечит надежные решения для безопасности конечных пользователей. Начиная с отслеживания и предотвращения фишинга, заканчивая импровизацией алгоритмов и их улучшения, технология искусственного интеллекта увеличит возможности надежности каждой системы. Впоследствии искусственный интеллект научится отличать мошенническую сделку от правомерной, что поможет пресечь разнообразные виды киберпреступлений и увеличит зоркость системы. 

5. Устройств, основанных на ИИ, станет больше

Устройства, в основе которых лежит искусственный интеллект, ждет дальнейшее распространение, что будет заметно уже в следующем году. Вы увидите, как совокупные затраты на их внедрение уменьшатся, и в то же время, насколько возрастет количество устройств, предлагающих человеческий интерфейс и автоматизацию.

Вскоре искусственный интеллект сможет внедриться в огромное количество вещей: начиная инструментами обихода и заканчивая инструментами управления производительностью труда. 



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