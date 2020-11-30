 

Группа «Чиж & Co» провела несогласованный концерт в Петербурге

30.11.2020, 6:10, Новости дня

В Санкт-Петербурге состоялся несогласованный концерт группы «Чиж & Co», концерт прошел с нарушением санитарных норм по коронавирусу, сообщил комитет по культуре.

Концерт устроили в клубе «А2», хотя «организаторам было отказано в согласовании». Выездная проверка выявила нарушения эпидемиологических правил противодействия распространению коронавируса. Были составлены протоколы, зафиксировавшие допущенные нарушения, передает РИА «Новости».

Накануне комитет сообщил, что состоится проверка в связи с жалобами в соцсетях на концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко) в Петербурге. В соцсетях возмутились тем, что зрители на концерте, как утверждается, нарушали ограничения, введенные из-за коронавируса.



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