 

Трамп пожелал Байдену выздоровления

30.11.2020, 5:16, Новости дня

Действующий глава американского государства Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления своему сопернику на выборах президента США Джозефу Байдену.

«Выздоравливай поскорее!» – сообщил Трамп в Twitter.

Напомним, Байдену потребовалась медицинская помощь, у него подтверждены «нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей». Его представители сообщили, что политик повредил правую ногу, когда играл с собакой.



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