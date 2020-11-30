Трамп пожелал Байдену выздоровления
30.11.2020, 5:16, Новости дня
Действующий глава американского государства Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления своему сопернику на выборах президента США Джозефу Байдену.
«Выздоравливай поскорее!» – сообщил Трамп в Twitter.
Напомним, Байдену потребовалась медицинская помощь, у него подтверждены «нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей». Его представители сообщили, что политик повредил правую ногу, когда играл с собакой.
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