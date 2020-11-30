В парламенте Ирана поддержали активизацию ядерной деятельности страны

30.11.2020, 4:22, Новости дня

Комитет по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана утвердил законопроект, активизирующий ядерную деятельность страны, сообщил представитель комитета Абольфазль Амуи.

Документ направлен президиуму парламента и «будет рассмотрен в ходе открытого заседания во вторник или среду». Проект закона предусматривает производство и накопление в стране в год 120 кг урана с уровне обогащения 20% (выше этой отметки уран считается оружейным) и производство не менее 500 кг низкообогащенного. Сейчас Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, предусмотренного соглашением, передает РИА «Новости» со ссылкой на ICANA.

Также предусмотрено использование центрифуг для обогащения IR-2M и IR-6 (ядерная сделка включает использование центрифуг первого поколения IR-1), «оптимизацию» тяжеловодного реактора в Араке и строительство еще одного для производства радиозотопов в медицинских целях (по сделке их должен производить реактор в Араке). Если документ примут, кабмин в течение двух месяцев обязан будет приостановить предоставление доступа к ядерным объектам, выходящего за рамки дополнительного протокола о гарантиях с МАГАТЭ.

Напомним, в Иране попал в засаду и был обстрелян кортеж «отца» иранской ядерной программы – физика Мохсена Фахризаде. Ученый скончался от ранений. Тегеран обвинил в произошедшем США и Израиль и пообещал отомстить. Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном.