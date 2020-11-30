Псаки прокомментировала возвращение в Белый дом

30.11.2020, 3:28, Новости дня

Джен Псаки, которую Джозеф Байден хочет назначить пресс-секретарем Белого дома, заявила, что для нее большая честь снова работать с ним.

В Twitter Псаки заявила, что Байден в администрации Барака Обамы помогал руководить «восстановлением экономики», перестраивал отношения США «с партнерами» и «привносил сочувствие и человечность почти на каждую встречу». «Женскую» команду Байдена по работе со СМИ она назвала «самой разнообразной в истории», отметив, что в команде «шесть мам маленьких детей».

Как сообщила Псаки, она не может представить более подходящего человека, чем Карин Жан-Пьер, для того, чтобы «донести повестку дня Байдена–Харрис» и «восстановить доверие американского народа». Они намерены «нестандартно думать» о том, как донести повестку новой администрации. Говоря о Кейт Бедингфилд, Псаки вспомнила «тяжелые битвы за возвращение Палаты представителей, победы в президентских кампаниях и борьбу за повестку дня Обамы–Байдена».

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол назвал в Twitter предстоящее назначение Псаки «фантастической новостью».

Напомним, штаб Байдена сообщил, что в группу основных сотрудников Белого дома, отвечающих за работу с журналистами, войдут только женщины. Псаки станет пресс-секретарем Белого дома, Бедингфилд – директором по коммуникациям Белого дома, Жан-Пьер – первым заместителем пресс-секретаря американской администрации.