Сенатор: Гарантированному пенсионному плану мешают недоверие и низкие доходы

30.11.2020, 3:28, Новости дня

Разработка законопроекта о гарантированном пенсионном плане затянулась из-за проблем, связанных с недоверием граждан и низким уровнем их доходов, сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Рязанский отметил, что «цивилизованную накопительную систему необходимо создавать» и «дать возможность тем, кто хочет и может накопить себе на старость». Он пояснил, что «это предлагается сделать гарантированным способом, в том числе и по сохранности капитала, который будет одновременно помогать государству в виде дешевых ресурсов, которые можно будет вкладывать в экономику».

«И самое главное – это будет хорошим подспорьем для роста сбережений. И уже в конце трудовой биографии каждый сможет получить с ростом то, что вложил. То есть ГПП – это инвестиции в самих себя», – приводит его слова «Парламентская газета».

Разработка законопроекта о ГПП, анонсированного ЦБ в январе, затянулась – в Госдуму документ внесут только в следующем году. Рязанский полагает, что это произошло, поскольку «долго выбирается модель». Кроме того, остаются некоторые проблемы – «недоверие, отсутствие мотивации и низкий уровень доходов граждан». Он отметил, что законопроектом решается судьба пенсионных накоплений граждан, которые участвовали в системе накоплений на предварительных этапах. С 2014 года все пенсионные накопления в НПФ заморожены, то есть их нельзя пополнять, но людей интересует, как их деньги будут интегрированы в новую накопительную систему и какие гарантии сохранности средств государство может предложить.

Концепция ГПП сменила в повестке подвергнутый критике проект индивидуального пенсионного капитала. ГПП предполагает, что начать копить деньги на старость в негосударственных пенсионных фондах можно будет в любое время и в любом количестве. Государство обещает сохранность средств и освобождение до 6% отчислений от НДФЛ. Работодатели получают льготы по налогу на прибыль. Выплаты предполагаются либо при наступлении пенсионных оснований граждан (55 лет у женщин, 60 лет у мужчин), либо после прошествия 30 лет с момента первого взноса. Тем, кто накопит средства по линии ГПП, можно будет забрать все деньги сразу, но с вычетом 13% НДФЛ. При сохранении средств в НПФ помесячные выплаты освободят от налогов.

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев прокомментировал «более чем странные» сообщения СМИ о том, что Пенсионный фонд РФ якобы собирается проверить пенсионеров на предмет наличия дополнительных доходов, а также место жительства у тех, кто проживает за границей или получает «северные выплаты». Исаев сообщил, что ПФР в 2021 году продолжит работу в обычном режиме, никаких «фронтальных проверок» пенсионеров на наличие дополнительных доходов не планируется. Он заверил, что это подтвердили ПФР и Минтруда, передает ТАСС.

Исаев напомнил, что страховая пенсия не зависит от доходов и имущества граждан, и подчеркнул, что сейчас совместные усилия депутатов и Минтруда направлены на сокращение любых проверок граждан при назначении пенсии. В частности, ведется работа «над тем, чтобы пенсии по инвалидности назначались без подтверждения соответствующей ситуации со стороны граждан, а автоматически после получения Пенсионным фондом информации от медико-социальной экспертизы».

Председатель Общественного совета Минтруда РФ Елена Тополева-Солдунова заявила, что разговоры о проведении проверок дополнительных доходов россиян говорят о непонимании функционирования системы, ведь пенсия связана только с трудовыми доходами, а дополнительные доходы не влияют на нее. По словам Тополевой-Солдуновой, никаких проверок, которые бы привели к уменьшению размера пенсионного обеспечения, не проводится, передает РИА «Новости».

Напомним, Банк РФ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений – гарантированный пенсионный план, который предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.