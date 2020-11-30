Samsung выпустит новые беспроводные наушники Galaxy Buds

30.11.2020, 3:26, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung, похоже, решила опередить план по выводу новых гаджетов на рынок. Как стало известно, линейка смартфонов Galaxy S21 пойдет в производства в январе, хотя ранее было объявлено о более позднем сроке. Скорее всего, вместе с ними на полки магазинов попадет и новые беспроводные наушники Galaxy Buds.

Речь идет о прямых последователях аналогичных устройств, представленных в «Самсунге» в 2019-20 годах. Напомним, что за последнее время компания выпустила несколько модификаций, соответствующих определенным моделям новых смартфонов.

Скорее всего, новая версия получит функцию ANC, то есть будет обладать системой активного шумоподавления. Из-за этого ее относят к следующему поколению беспроводных наушников.