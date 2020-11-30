В Черновцах зафиксировали 11 нарушений избирательного процесса – полиция

30.11.2020, 0:52, Новости дня

29 ноября полиция Черновицкой области зарегистрировала 11 заявлений, связанных с нарушениями избирательного процесса. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Большинство обращений касались осуществления избирателями фото- и видеофиксации в кабинах для голосования. Поступали сообщения о незаконных действиях с избирательными бюллетенями и нарушении сроков предвыборной агитации, отмечено в релизе.

По двум обращениям следователи полиции начали уголовные производства.

“Чрезвычайных событий или грубых нарушений законодательства, связанных с выборами черновицкого городского головы, не допущено”, – подчеркнули в полиции.

29 ноября в Черновцах проходил второй тур выборов мэра. За кресло городского головы борются два предпринимателя – Роман Кличук (партия “Единая альтернатива”) и Виталий Михайлишин (партия “Команда Михайлишина”).

Явка избирателей во втором туре, по данным гражданской сети “Опора”, составила 23%.

По данным экзит-полла, проведенного агентством Info Sapiens, победу одерживает Кличук.