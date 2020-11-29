ОНФ ко Дню матери запустил в семи пилотных регионах проект #ПРО_НЕЕ для мам детей-инвалидов

29.11.2020, 22:04, Новости дня

Общероссийский народный фронт запустил проект «ПРО_НЕЕ» по созданию сообщества женщин, заботящихся о детях с ограниченными возможностями здоровья, в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Пскове, Вологде, Мурманске и Иркутске.

В рамках проекта будут проведены мастер-классы по флористике, визажу, кулинарии, основам здорового образа жизни; встречи, посвященные живописи, кино, литературы, музыки; профессионально-образовательные консультации, курсы, семинары по финансовой грамотности, нормам права, иностранным языкам; подготовлены условия для повышения профессиональной квалификации и обучения профессиям в онлайн-сфере, сообщается на официальном сайте общественного движения.

Как отметила оператор проекта ОНФ #ПРО_НЕЕ, председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей инвалидов Оксана Громова, таким образом мамам особенных детей хотя бы на короткое время будет предоставлена возможность «отвлечься от рутинных забот, постоянного ухода и переживаний, сменив привычные стены дома, больниц и реабилитационных центров на теплую и дружескую атмосферу». «Ведь жизнь и быт семей, воспитывающих детей с ОВЗ, очень сложны, и часто основная нагрузка по заботе об особенном ребенке ложится на плечи мамы. Готовка еды, уборка, стирка, глажка, постоянный уход за ребенком ведут к эмоциональному и физическому выгоранию», – добавила она.

Так, в Санкт-Петербурге встреча мам, воспитывающих детей-инвалидов, прошла в гончарной мастерской. В красивом и атмосферном пространстве для них провели мастер-класс по изготовлению чайной пары на гончарном круге и ручной лепкой.

А в Москве для мам с особенными детьми состоялся кулинарный мастер-класс в ресторане «Мясо&Рыба», в котором под присмотром шеф-повара по уникальному рецепту они приготовили пиццу. Для детей с особенностями развития и их мам провели экскурсию в гастрономический мир с посещением морских и экзотических животных.

«В рамках проекта #ПРО_НЕЕ мы стираем стереотипы, ведь не каждая мама с особенным ребенком может пойти в ресторан, где предусмотрена доступная среда, и имеется понимающий, заботливый персонал. Спасибо ОНФ, что решил запустить на федеральном уровне такой важный проект», – подчеркнула оператор проекта ОНФ #ПРО_НЕЕ, руководитель Благотворительного фонда Екатерины Иноземцевой, мать ребенка с ДЦП Екатерина Иноземцева.

Кроме того, при поддержке Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК) матерям детей-инвалидов раз в месяц будут бесплатно предлагаться услуги по уходу за внешностью. Так, генеральный управляющий федеральной сети салонов «Пальчики», член АПИК Антон Дерконос заметил, в каком «непростом положении оказываются семьи, в которых есть особенные дети». «Мы уже не первый год участвуем в самых различных благотворительных программах и помогаем различным фондам. Здесь появилась возможность стать партнером ОНФ в проекте #ПРО_НЕЕ и помочь таким мамам – подарить им несколько часов отдыха. Ведь именно бьюти-индустрия старается создать атмосферу комфорта и позволить забыть о ежедневных трудностях, которые нас окружают, получить заряд хорошего настроения», – сказал он.

Мама ребенка с ограниченными возможностями Валентина Чеснокова поделилась впечатлениями. «Я очень счастлива, что стала участницей проекта #ПРО_НЕЕ, очень благодарна, что меня сегодня пригласили в салон красоты и сделали такую удивительную процедуру «в четыре руки». Я не могла себе позволить посещение процедур последние 11 лет. Считаю, этот проект очень важным, чтобы все мамы особенных детей могли хотя бы иногда почувствовать заботу о себе, получить поддержку», – поблагодарила она.

В Мурманской области для матерей детей-инвалидов и всех желающих их поддержать провели семейный марафон, в котором приняли участие четыре профильных некоммерческих организации.

В Вологде же для мам с особенными детьми прошел праздник красоты и творчества, призванный предотвратить эмоциональное выгорание. Кроме того, парикмахер раскрыл секреты быстрой укладки локонов, а косметолог рассказал о зимнем уходе за руками. Было и рукодельное занятие по изготовлению зимней восковой свечи. Также мамы поучаствовали в чаепитии с пирогами, а фотограф с ДЦП сделал для них специальную фотосессию.

В Ярославле для мам обзорную экскурсию по «Музею здоровья» провела его автор и основатель Ольга Карулина, которая продемонстрировала в том числе интерактивные экспонаты. Участницы экскурсии получили памятные фотографии в музее, а после этого посетили мастер-класс Анны Елизаровой «Где живут ресурсы», на котором говорилось об источниках психологических и физических ресурсов.

В Иркутске 30 ноября для мам с особенными детьми планируется провести «Праздник мам». На нем, в частности, руководитель благотворительного фонда «Семья Прибайкалья» Дарья Дель расскажет про проект «Близкие люди», поддержанный Фондом президентских грантов. Благодаря ему Иркутская область стала пилотным регионом проекта ОНФ #ПРО_НЕЕ. На празднике даст рекомендации по самооценке и выстраиванию личных границ психолог-сексолог Анна Ван, стилист и консультант по имиджу Лора Кузнецова расскажет секреты ухода за внешностью при минимальных вложениях, а нутрициолог (специалист по питанию) Наталья Кадникова расскажет об основах фейслифтинга.

Ранее сообщалось, что более 30 тыс. школьников изо всех регионов РФ в День матери угостили своих мам вкуснейшими завтраками и порадовали спектаклями в рамках акций, устроенных активистами Российского движения школьников.