Определен победитель «Детского Евровидения»

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29.11.2020, 22:04, Новости дня

Исполнительница из Франции Валентина Тронель выиграла международный песенный конкурс «Детское Евровидение – 2020», финал которого состоялся в формате телемоста.

Она исполнила песню J’imagine («Я представляю себе»). Тронель набрала 200 баллов. Второе и третье место заняли певицы из Казахстана и Испании Каракат Башанова и Солеа. Башанова спела песню Forever («Навсегда»), а Солеа – Palante («Двигайся»). Представительница РФ – 11-летняя петербурженка София Феськова – получила за песню «Мой новый день» 88 баллов и заняла 10-е место, передает ТАСС.

В финале конкурса приняли участие артисты из 12 стран: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии. Результат определялся по сумме голосования профессионального жюри и голосования зрителей. В отличие от взрослого «Евровидения», зрители могли голосовать за свою страну. При этом нужно было выбрать минимум троих понравившихся участников, передает РИА «Новости».

Онлайн-смотр провела Польша. Выступления участников, каждый из которых пел в студии, находясь в своей стране, координировали ведущие в Варшаве. Все желающие могли проголосовать за понравившегося исполнителя на специальном интернет-сайте. Как проинформировали организаторы, голоса поступили из 140 государств.

Феськова, которую процитировали в пресс-службе Академии Игоря Крутого, заявила: «Это был самый особенный день в моей жизни! Конечно, я расстроилась, ведь моя цель была – занять первое место. Но я понимаю, что на этом жизнь не заканчивается. У меня впереди еще много побед. Очень рада, что участвовала в «Детском Евровидении». Она поблагодарила всех, кто поддержал ее и поздравила Тронель с победой. 

Композитор Игорь Крутой сказал, что конкурс стал «хорошим опытот для Софии и впереди у нее большое будущее». По его словам, девочка «очень хочет стать известной артисткой, и «Детское Евровидение» – маленький шаг в ее дальнейшей карьере». Он добавил, что Феськова – «большая умничка и настоящий профессионал», которая «прекрасно выступила сегодня на конкурсе».

Председатель российского жюри конкурса, певец Филипп Киркоров заявил, что номер Феськовой – «это такая диснеевская сказка, и она соответствует детскому конкурсу, когда как многие другие дети играют взрослых дяденек и тетенек и, мне кажется, это большая ошибка».



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