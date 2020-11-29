 

Трамп допустил причастность сотрудников Минюста и ФБР к фальсификациям на выборах

29.11.2020, 19:23, Новости дня

Сотрудники Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР) могут быть причастны к масштабным фальсификациям на выборах, выразил мнение в воскресенье президент США Дональд Трамп на телеканале Fox News.

«Это массовое мошенничество. Что ФБР и министерство юстиции [делали]? Не знаю, может быть, они причастны. Эти выборы были сфальсифицированы, СМИ не хотят об этом писать», – передает ТАСС его слова.

Также Трамп добавил, что минюст США и ФБР не принимают достаточных мер в связи с фальсификациями на выборах. «Если вы сотрудник ФБР, Министерства юстиции, то это самое важное дело, за которыми надо следить. Где они? Я не вижу ничего [каких-либо действий]», – сказал он.

Кроме того, он считает, что республиканцы располагают большим количеством доказательств о фальсификациях на прошедших в США всеобщих выборах, но суды отказываются их принимать. «Мы пытаемся передать доказательства, но судьи не желают позволять нам это делать. Мы располагаем большим количеством доказательств. Есть большое количество различных историй [о нарушениях на выборах]», – отметил Трамп.

Напомним, Трамп не стал признавать результаты выборов, но рекомендовал запустить первоначальные протоколы передачи президентских полномочий. По словам Трампа, Байден попадет в Белый дом, только если сможет доказать, что голоса на президентских выборах были получены не мошенническим путем.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Саакашвили предложил Помпео открыть военную базу в Грузии

29.08 / CNN – санкции за «милитаризацию» — США наказали китайские компании за строительство в Южно-Китайском море

30.07 / Экспертиза выявила в высказывании Навального призыв к насильственному свержению власти

13.11 / Эксперт назвал эффективные способы борьбы с цензурой российского контента в зарубежных соцсетях

21.07 / Эрдоган назвал условие вывода турецких войск из Сирии

24.08 / Nokia выпустила первую ТВ-приставку под своим брендом

09.11 / Минздрав запустил сервис для сообщений о дефиците лекарств

17.09 / Победительница “Холостяка 10” Ульянова показала шпагат, стоя вниз головой

27.09 / “Повезло, что сумели сыграть при такой погоде”. Свитолина прокомментировала победу на турнире в Страсбурге

21.11 / Более 57 млн человек в мире заболели COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска