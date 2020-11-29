Застреливший бывшую жену в Калининграде мужчина оставил видеообращение

29.11.2020, 19:04, Новости дня

Мужчина, застреливший бывшую жену в Калининграде и покончивший с собой, оставил видеообращение, в котором назвал мотивы, заставившие его пойти на убийство.

В видеоролике он объяснил, что решил застрелить экс-супругу после того, как узнал, что она ему изменяет. «Это мое решение. Она мне испортила жизнь, на тот свет я один не пойду. В Кемеровской области я заработал денег с одной целью, чтобы вернуться сюда и наказать. Она будет здесь жить и радоваться, третьего ребенка родит, а я растоптан и унижен, брошен и обманут. Плохо, что детей сиротами оставлю, но ничего, теща с тестем, которые могли все это предотвратить, пусть воспитывают», – передает РИА «Новости» слова мужчины.

Уточняется, что он записал два видеообращения, где рассказал о фиктивном разводе с убитой из-за долгов по алиментам от его первого брака. Мужчина объяснил, что поругался с женщиной, уехавшей жить в Калининград, а позже решил поехать к ней из Кемеровской области, чтобы воссоединиться с семьей, однако узнал о ее любовнике. В своем обращении он заявил, что бывшая жена сделала все для того, чтобы разорить экс-супруга и довести его «до такой ручки». «Я считаю, что поступил правильно. Да, конечно, убивать людей плохо, очень плохо», – отметил он.

Напомним, в четверг в Калининграде были обнаружены тела мужчины и женщины. По версии следствия, мужчина застрелил бывшую жену, а затем покончил с собой.