Власти ОАЭ объявили о создании совета по кибербезопасности

29.11.2020, 18:10, Новости дня

Власти ОАЭ приняли решение создать совет по кибербезопасности, сообщил в воскресенье премьер-министр страны и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

«На заседании правительства мы приняли решение создать совет по кибербезопасности, который будет заниматься разработкой политики и законов для укрепления кибербезопасности», – сообщил премьер-министр в своем Twitter.

При этом он подчеркнул, что «безопасность государства в цифровом пространстве не менее важна, чем безопасность в пространстве географическом». Так, кабинет министров утвердил ряд других решений, в том числе о выпуске «нового поколения» загранпаспортов и удостоверений личности, обладающих, по словам премьера, более высокими стандартами безопасности.

Кроме того, правительство утвердило «общую политику по окружающей среде в ОАЭ, которая оговаривает приоритеты защиты экологии», включая поддержание качества воздуха, развитие сельского хозяйства и животноводства, поиск оптимальных способов утилизации отходов и химических веществ.