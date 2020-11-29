 

Смерть пациентов на ИВЛ из-за отключения света в больнице. В ОП пообещали сделать “кадровые выводы”

29.11.2020, 17:42, Новости дня

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал инцидент в больнице Жолквы Львовской области, где двое пациентов умерли из-за отсутствия электричества, недопустимым. Об этом он сказал в комментарии “Украинской правде”.

“Эта ситуация стоила двух человеческих жизней. Это недопустимо, и такое не должно повториться. Все больницы во время пандемии должны быть готовы к таким внештатным ситуациям. Будем разбираться и делать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации”, – сказал он.

Тимошенко также раскрыл новые подробности инцидента. По его словам, когда в больнице исчезла электроэнергия, то генераторы, специально предусмотренные для таких случаев, не включились. Медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную, с помощью дыхательных мешков, пытаясь заменить действие аппаратов ИВЛ. Однако поскольку состояние больных было тяжелым, их не удалось спасти.

Кроме того, председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий в своем Facebook сообщил, что умершие болели COVID-19, у них была двухсторонняя пневмония.

“В больнице имеется два электрических генератора, которые можно применять при аварийных отключениях света. Один электрогенератор подключен к электросети в родильном отделении. А второй электрогенератор на момент приезда следственно-оперативной группы, и по словам самих работников медицинского учреждения, почему-то находился в гаражном помещении на территории больницы и не был подключен к электросети”, – отметил Козицкий.

Руководство медучреждения объяснило, что генератор не задействовали в реанимационном отделении, поскольку в нем не было необходимости. А в Жолковском районе электросетей, когда погас свет, медучреждение якобы заверили, что электричества не будет в течение 20 минут.

“Инициирую представление об увольнении председателя Жолковской райгосадминистрации, а перед Жолковским районным советом инициирую увольнение главного врача медицинского учреждения. Также департаментом здравоохранения ЛОГА начата служебная проверка в отношении действий медицинских работников Жолковской центральной районной больницы”, – добавил он.

https://www.facebook.com/maks.kozytskyy/posts/3483301391706510

27 ноября в Жолковской больнице умерли двое пациентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Это случилось из-за того, что в больнице на час пропал свет. Полиция открыла производство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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