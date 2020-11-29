 

В Минске на протестном марше задержали более 170 человек. Среди них член координационного совета белорусской оппозиции

29.11.2020, 17:42, Новости дня

В Беларуси 29 ноября на протестном Марше соседей в Минске и других городах задержали 171 человека. Об этом сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр “Весна”.

В частности, в Минске на улице Алеся Гаруна в 12.40 задержан экономист, член координационного совета белорусской оппозиции Дмитрий Крук, а также юрист, директор Центра правовой трансформации Ольга Смолянка.

Среди прочих в Бресте задержали журналистов “Брестской газеты” Станислава Коршунова и Максима Хлябца, а также пенсионерку Нину Багинскую.

Задержания также происходили в Бресте, Гродно, Витебске, Боровлянах, Жодино, Ляховичах и других белорусских городах.

С 12.00 (11.00 по Киеву) по всей Беларуси начался протестный Марш соседей. В Минске видели колонны военной техники и бусов, в белорусской столице закрывают входы и выходы на ряде станций метро.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал тогдашний глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. Но врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

По данным Тихановской, погибли восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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